Пушков заявил, что США рискуют открыть новый ящик Пандоры

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал доклад Минфина США о негативных последствиях возможных санкций против российского госдолга.

«Минфин США назвал опасным санкции против суверенного долга России...США умеют открывать ящики Пандоры; они вновь рискуют открыть один из них», — написал он в Twitter.

МИНФИН США назвал опасным санкции против суверенного долга России. Но и остальные санкции проведут к неблагоприятным сдвигам. США умеют открывать ящики Пандоры; они вновь рискуют открыть один из них. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 февраля 2018 г.

По словам Пушкова, все остальные ограничительные меры Вашингтона также приведут к неблагоприятным сдвигам.

Ранее Министерство финансов США предупредило о негативных последствиях санкций против госдолга России.

Как передавала «Газета.Ru», бывший министр экономики России Евгений Ясин согласился с Минфином США в оценке последствий санкций против госдолга России.