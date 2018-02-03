Пушков заявил, что США рискуют открыть новый ящик Пандоры

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал доклад Минфина США о негативных последствиях возможных санкций против российского госдолга.

«Минфин США назвал опасным санкции против суверенного долга России...США умеют открывать ящики Пандоры; они вновь рискуют открыть один из них», — написал он в Twitter.

По словам Пушкова, все остальные ограничительные меры Вашингтона также приведут к неблагоприятным сдвигам.

Ранее Министерство финансов США предупредило о негативных последствиях санкций против госдолга России.

Как передавала «Газета.Ru», бывший министр экономики России Евгений Ясин согласился с Минфином США в оценке последствий санкций против госдолга России.

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