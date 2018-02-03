Пушков заявил, что США рискуют открыть новый ящик Пандоры
«Минфин США назвал опасным санкции против суверенного долга России...США умеют открывать ящики Пандоры; они вновь рискуют открыть один из них», — написал он в Twitter.
МИНФИН США назвал опасным санкции против суверенного долга России. Но и остальные санкции проведут к неблагоприятным сдвигам. США умеют открывать ящики Пандоры; они вновь рискуют открыть один из них.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 февраля 2018 г.
По словам Пушкова, все остальные ограничительные меры Вашингтона также приведут к неблагоприятным сдвигам.
Ранее Министерство финансов США предупредило о негативных последствиях санкций против госдолга России.
Как передавала «Газета.Ru», бывший министр экономики России Евгений Ясин согласился с Минфином США в оценке последствий санкций против госдолга России.