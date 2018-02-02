Эксперт прокомментировал смерть старшего сына Фиделя Кастро
Как отметил эксперт, самоубийство Диас-Баларта не связано с борьбой за власть в стране.
«Я вообще не уверен, что она ведётся на Кубе. Насколько я понимаю, проблема преемственности власти решена. И остаётся только ждать апреля, чтобы закрепить её законодательно», — пояснил Хейфец.
По его словам, Диас-Баларт не входил в ядро кубинской власти, а был человеком науки, доктором физико-математических наук.
Ранее сообщалось, что преподаватели Воронежского госуниверситета рассказали о старшем сыне Фиделя Кастро.