Эксперт прокомментировал смерть старшего сына Фиделя Кастро

Профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Лазарь Хейфец прокомментировал в беседе с НСН смерть старшего сына бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро — доктора наук Фиделя Анхеля Кастро Диас-Баларта.

Как отметил эксперт, самоубийство Диас-Баларта не связано с борьбой за власть в стране.

«Я вообще не уверен, что она ведётся на Кубе. Насколько я понимаю, проблема преемственности власти решена. И остаётся только ждать апреля, чтобы закрепить её законодательно», — пояснил Хейфец.

По его словам, Диас-Баларт не входил в ядро кубинской власти, а был человеком науки, доктором физико-математических наук.

Ранее сообщалось, что преподаватели Воронежского госуниверситета рассказали о старшем сыне Фиделя Кастро.