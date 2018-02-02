Преподаватели Воронежского госуниверситета рассказали о старшем сыне Фиделя Кастро

Преподаватели Воронежского госуниверситета рассказали о Кастро Диас-Баларте — старшем сыне кубинского лидера Фиделя Кастро, сообщает kp.ru.

«То, что сын Кастро учился в Воронеже, долгие годы было тайной», — заявил помощник ректора вуза Вячеслав Асеев.

По его словам, сначала Диас-Баларт окончил подготовительный факультет в Харькове на Украине, поскольку в советские годы все иностранцы, приезжавшие в СССР на обучение, первый год интенсивно изучали русский язык.

«Затем в 1968 году приказом Минвуза четыре кубинца, в их числе сын Кастро, были переведены в Воронежский государственный университет на физический факультет. Они учились на кафедре ядерной физики с 1968 по 1970 год, после чего Фиделито был переведён в МГУ на физфак», — сообщил Асеев.

Декан факультета ядерной физики ВГУ Станислав Кадменский отметил, что сын Кастро был одним из лучших на курсе.

Ранее СМИ сообщили, что Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт скончался на Кубе.