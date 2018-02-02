СМИ сообщили о смерти старшего сына Фиделя Кастро

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Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, старший сын революционера Фиделя Кастро, скончался на Кубе.

Об этом сообщает Granma.

Как отмечается, он предпринял попытку самоубийства. Кастро Диас-Баларт несколько месяцев лечился от глубокой депрессии.

Он занимал должность советника по науке Государственного совета Кубы и заместителя президента Кубинской академии наук.

Ранее сообщалось, что на Кубе умер один из ближайших соратников Фиделя Кастро, известный политический деятель и революционер Армандо Харт. 

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