СМИ сообщили о смерти старшего сына Фиделя Кастро
Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, старший сын революционера Фиделя Кастро, скончался на Кубе.
Об этом сообщает Granma.
Как отмечается, он предпринял попытку самоубийства. Кастро Диас-Баларт несколько месяцев лечился от глубокой депрессии.
Он занимал должность советника по науке Государственного совета Кубы и заместителя президента Кубинской академии наук.
Ранее сообщалось, что на Кубе умер один из ближайших соратников Фиделя Кастро, известный политический деятель и революционер Армандо Харт.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard