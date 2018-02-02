Экс-директор ФБР прокомментировал досье о нарушениях бюро и Минюстом закона о разведке

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Бывший глава ФБР Джеймс Коми прокомментировал досье о нарушениях со стороны бюро и Минюста закона о разведке в ходе слежки за членом предвыборной команды президента США Дональда Трампа.

«Бесчестный и вводящий в заблуждение доклад разрушил работу Специального комитета палаты представителей США по разведке, уничтожил доверие к сообществу разведки, повредил отношениям с судом FISA и подверг необоснованному разоблачению секретное расследование в отношении американского гражданина. Для чего? Минюст и ФБР должны продолжать делать свою работу», — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал досье.

Вечером 2 февраля было опубликовано рассекреченное досье, в котором сообщается, что ФБР занималось слежкой за членами предвыборного штаба Трампа.

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