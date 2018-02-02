Экс-директор ФБР прокомментировал досье о нарушениях бюро и Минюстом закона о разведке

Бывший глава ФБР Джеймс Коми прокомментировал досье о нарушениях со стороны бюро и Минюста закона о разведке в ходе слежки за членом предвыборной команды президента США Дональда Трампа.

«Бесчестный и вводящий в заблуждение доклад разрушил работу Специального комитета палаты представителей США по разведке, уничтожил доверие к сообществу разведки, повредил отношениям с судом FISA и подверг необоснованному разоблачению секретное расследование в отношении американского гражданина. Для чего? Минюст и ФБР должны продолжать делать свою работу», — написал он.

That’s it? Dishonest and misleading memo wrecked the House intel committee, destroyed trust with Intelligence Community, damaged relationship with FISA court, and inexcusably exposed classified investigation of an American citizen. For what? DOJ & FBI must keep doing their jobs. — James Comey (@Comey) 2 февраля 2018 г.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал досье.

Вечером 2 февраля было опубликовано рассекреченное досье, в котором сообщается, что ФБР занималось слежкой за членами предвыборного штаба Трампа.