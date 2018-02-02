Эксперт прокомментировал недовольство Украины польским законом о «бандеровской идеологии»
«Надо сказать, что Польша вспоминает о бандеровцах, когда нужно поставить Киев на место, политический класс страны никогда не будет относиться к украинцам как к равным партнёрам», — заявил он.
Эксперт также отметил, что Польша остаётся серьёзным союзником Украины в деле европейской интеграции.
«Именно польское государство заинтересовано в дешёвой рабочей силе со стороны Украины… Но украинский политический класс всё ещё продолжает заигрывать с различного рода радикальными организациями. В то же время неоднозначные настроения в украинском обществе на эту тему никуда не делись. Украина как была, так и остаётся поделённым пополам государством в этом вопросе», — сказал Мезюхо.
Ранее верхняя палата парламента Польши приняла закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и высказывания, которые выставляют поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.