В полиции считают, что стрельба в школе Лос-Анджелеса произошла из-за случайности

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Представитель полиции американского Лос-Анджелеса заявил, что стрельба в школ, в результате которой пострадали четверо детей произошла случайно. Об этом сообщает Associated Press.

Как рассказал одноклассник задержанной в связи со стрельбой девочки, она всё время плакала и повторяла, что «не хотела этого».

По её словам, пистолет находился в рюкзаке и выстрелил, когда она уронила портфель.

По последним данным, после стрельбы один школьник находится в критическом состоянии, ещё трое получили ранения.

Ранее сообщалось, что в школе в Лос-Анджелесе произошла стрельба.

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