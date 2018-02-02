В полиции считают, что стрельба в школе Лос-Анджелеса произошла из-за случайности

Представитель полиции американского Лос-Анджелеса заявил, что стрельба в школ, в результате которой пострадали четверо детей произошла случайно. Об этом сообщает Associated Press.

Как рассказал одноклассник задержанной в связи со стрельбой девочки, она всё время плакала и повторяла, что «не хотела этого».

По её словам, пистолет находился в рюкзаке и выстрелил, когда она уронила портфель.

По последним данным, после стрельбы один школьник находится в критическом состоянии, ещё трое получили ранения.

Ранее сообщалось, что в школе в Лос-Анджелесе произошла стрельба.