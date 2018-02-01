В США двух школьников госпитализировали после стрельбы
Об этом сообщает NBC со ссылкой на полицию.
Отмечается, что пострадавшими являются двое подростков в возрасте 15 лет. Мальчик находится в критическом состоянии, а состояние его одноклассницы медики оценивают как хорошее.
По данным телекомпании, полиция выводила из здания девочку в наручниках, однако пока точно не известно, является ли она подозреваемой.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и 19 получили ранения при стрельбе в средней школе в Кентукки.