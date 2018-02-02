Тиллерсон поблагодарил за работу уходящего с поста замгоссекретаря Шэннона

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон выразил благодарность своему заместителю Томасу Шэннону за его многолетнюю работу.

Об этом говорится на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Я хочу поздравить Тома Шеннона с его выдающейся карьерой, рекордным сроком службы, которая охватывает почти 35 лет. Это время было полезным. Советы Тома позитивно оценены несколькими администрациями. Я особо ценю глубину его знаний, роль, которую он играл в ходе передачи власти», — указывается в заявлении.

По словам Тиллерсона, его заместитель защищал интересы своей страны по всему миру.

«Поскольку он меняет свой фокус зрения на семью, я желаю Тому и его жене счастливой и здоровой пенсии», — добавил глава Госдепа.

Ранее стало известно, что заместитель главы Госдепартамента США Томас Шэннон уйдёт в отставку после 35 лет работы в качестве дипломата.