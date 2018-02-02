Тиллерсон поблагодарил за работу уходящего с поста замгоссекретаря Шэннона
Об этом говорится на сайте американского внешнеполитического ведомства.
«Я хочу поздравить Тома Шеннона с его выдающейся карьерой, рекордным сроком службы, которая охватывает почти 35 лет. Это время было полезным. Советы Тома позитивно оценены несколькими администрациями. Я особо ценю глубину его знаний, роль, которую он играл в ходе передачи власти», — указывается в заявлении.
По словам Тиллерсона, его заместитель защищал интересы своей страны по всему миру.
«Поскольку он меняет свой фокус зрения на семью, я желаю Тому и его жене счастливой и здоровой пенсии», — добавил глава Госдепа.
Ранее стало известно, что заместитель главы Госдепартамента США Томас Шэннон уйдёт в отставку после 35 лет работы в качестве дипломата.