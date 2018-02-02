Тиллерсон поблагодарил за работу уходящего с поста замгоссекретаря Шэннона

Короткая ссылка
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон выразил благодарность своему заместителю Томасу Шэннону за его многолетнюю работу.

Об этом говорится на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Я хочу поздравить Тома Шеннона с его выдающейся карьерой, рекордным сроком службы, которая охватывает почти 35 лет. Это время было полезным. Советы Тома позитивно оценены несколькими администрациями. Я особо ценю глубину его знаний, роль, которую он играл в ходе передачи власти», — указывается в заявлении.

По словам Тиллерсона, его заместитель защищал интересы своей страны по всему миру. 

«Поскольку он меняет свой фокус зрения на семью, я желаю Тому и его жене счастливой и здоровой пенсии», — добавил глава Госдепа.

Ранее стало известно, что заместитель главы Госдепартамента США Томас Шэннон уйдёт в отставку после 35 лет работы в качестве дипломата. 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Внешняя политика США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru