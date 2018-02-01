Глава ЦРУ объяснил причину встречи с коллегами из российских спецслужб

Директор ЦРУ Майк Помпео объяснил, почему встречался с коллегами из российских спецслужб.

Об этом сообщает National Post.

По его словам, сотрудники американской разведки периодически встречаются со своими российскими коллегами для обсуждения различных тем, включая борьбу с терроризмом, авиационную безопасность и предотвращение возвращения иностранных бойцов из террористических группировок в обе страны.

Он также отметил, что в ходе переговоров обсуждались очень трудные темы, добавив, что американская и российская стороны не стесняются высказывать друг другу то, что их беспокоит.

Ранее Помпео в эфире телеканала CBS заявил, что не видел доказательств «сговора» между Россией и избирательным штабом действующего американского президента Дональда Трампа во время выборов 2016 года в США.