Эксперт прокомментировал объяснение Минфина США о закрытой части «кремлёвского доклада»

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT заявление Минфина США о том, что наличие закрытой части «кремлёвского доклада» обусловлено стремлением предотвратить вывод активов упомянутых там людей.

«За постсоветский период достаточно большое количество богатых людей приобрели на Западе собственность разного вида. Готовятся к конфискации активы всех видов собственности, которые там есть. Это будет происходить не только в США, но и в странах — их союзниках. Например, в Британии этот закон уже рассматривается», — сказал Безпалько.

По его словам, американская сторона будет «оказывать давление и на другие государства».

«Это должно сподвигнуть ряд людей сделать выбор — выводить свои средства из западных стран в Россию, вложить их в российскую промышленность, в образование, в сельское хозяйство либо полностью себя ассоциировать с Западом, принять его концепцию отношений с нашей страной и исполнять её», — пояснил эксперт.

Ранее помощник главы Министерства финансов Тони Сэйег объяснил наличие секретной части «кремлёвского доклада».

Он отметил, что это сделано с целью предотвратить потенциальный вывод активов упомянутых в нём физических и юридических лиц, а также избежать обнародования чувствительной информации.

30 января американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что «кремлёвский доклад» приведёт к новым санкциям против России.