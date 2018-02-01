Набиуллина заявила, что ЦБ учитывает риски новых санкций США
«По-прежнему остаётся неопределённость, мы это тоже учитываем», — цитирует РИА Новости Набиуллину.
Отвечая на вопрос, видит ли она рост рисков после комментариев министра финансов США Стивена Мнучина, глава ЦБ заявила: «Скорее, мы это оцениваем как неопределённость».
Ранее Мнучин заявил, что «кремлёвский доклад» приведёт к новым санкциям в отношении России.
30 января американское ведомство опубликовало данный список. В него были внесены российские политики и бизнесмены.