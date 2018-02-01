Лавров и глава МИД Италии обсудили работу ОБСЕ
«У нас состоялись традиционно конструктивные, доверительные переговоры с Анджелино Альфано. Он здесь находится с рабочим визитом в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Основное время мы посвятили именно этой тематике», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.
RT ведёт прямую трансляцию.
Ранее Анджелино Альфано назвал статус Крыма «открытой раной» в отношениях между Россией и Западом.