Самолёт с российскими туристами вылетел на Кубу из Атлантик-Сити

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Пассажиры рейса авиакомпании Azur Air, которые несколько часов находились в аэропорту города Атлантик-Сити американского штата Нью-Джерси, вылетели на Кубу.

«Самолёт с российскими гражданами вылетел из Атлантик-Сити в город Варадеро (Куба) в 21:54 по местному времени», — говорится в сообщении генконсульства России в Нью-Йорке в Twitter.

Ранее генконсульство сообщило, что следовавший из России на Кубу самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту штата Нью-Джерси. На борту находились 294 пассажира и 14 членов экипажа.

Как стало известно, самолёт осуществил посадку в американском Атлантик-Сити из-за перерасхода топлива.

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