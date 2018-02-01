Самолёт с российскими туристами вылетел на Кубу из Атлантик-Сити

Пассажиры рейса авиакомпании Azur Air, которые несколько часов находились в аэропорту города Атлантик-Сити американского штата Нью-Джерси, вылетели на Кубу.

Самолет с российскими гражданами вылетел из Атлантик-Сити в г. Варадеро (Куба) в 21:54 по местному времени. — Russian Consulate (@rcgnewyork) 1 февраля 2018 г.

«Самолёт с российскими гражданами вылетел из Атлантик-Сити в город Варадеро (Куба) в 21:54 по местному времени», — говорится в сообщении генконсульства России в Нью-Йорке в Twitter.

Ранее генконсульство сообщило, что следовавший из России на Кубу самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту штата Нью-Джерси. На борту находились 294 пассажира и 14 членов экипажа.

Как стало известно, самолёт осуществил посадку в американском Атлантик-Сити из-за перерасхода топлива.