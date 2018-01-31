Названа причина посадки в США следовавшего из России на Кубу самолёта

Самолёт авиакомпании Azur Air, следовавший из России на Кубу, осуществил посадку в американском Атлантик-Сити из-за перерасхода топлива, сообщила директор по связям с общественностью Анастасия Матюшина.

«При выполнении рейса ZF 555 авиакомпании Azur Air, следовавшего по маршруту Москва — Варадеро (Куба), экипаж обнаружил повышенный расход топлива. Командир принял решение совершить посадку на запасном аэродроме. Посадка прошла в штатном режиме», — приводит её слова РИА Новости.

Матюшина отметила, что спустя несколько часов ожидания разрешения от американских властей авиакомпании удалось достичь договорённости о переводе пассажиров в терминал и об организации для них питания.

В настоящее время экипаж совместно с американскими техническими специалистами ведёт работы по осмотру воздушного судна, заявили в компании. Там также добавили, что вопрос возможности предоставления пассажирам гостиницы на случай более длительной задержки прорабатывается.

Ранее генконсульство России в Нью-Йорке сообщило, что следовавший из России на Кубу самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту штата Нью-Джерси. На борту находились 294 пассажира и 14 членов экипажа.