Посольство России: Москва по-прежнему обеспокоена состоянием дипсобственности в США

Москва по-прежнему обеспокоена состоянием российской дипломатической собственности, доступ к которой закрыт властями США. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне.

«Вопреки всем международным обязательствам американские власти продолжают нарушать неприкосновенность нашей дипломатической собственности, не дают проверить её сохранность. Такая американская позиция неприемлема», — отмечается в сообщении посольства.

В дипмиссии подчеркнули, что отказы послу России Анатолию Антонову «войти в здания, принадлежащие Российской Федерации, ничем не мотивируются».

«Ни логикой, ни здравым смыслом объяснить недружественные действия США не получается», — говорится в заявлении посольства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва завершила подготовку к судебным процедурам в связи с ситуацией вокруг российской дипломатической собственности в Соединённых Штатах.