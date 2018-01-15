Москва завершила подготовку к судебным процедурам по вопросу дипсобственности в США

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Россия завершила подготовку к судебным процедурам в связи с ситуацией вокруг российской дипломатической собственности в Соединённых Штатах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Я уже сейчас не упомянул о беспрецедентном случае — о захвате дипломатической собственности. Мы сейчас начинаем судебные процедуры, уже подготовка завершилась», — сказал министр в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона регулярно обращается в Госдепартамент США по вопросу предоставления доступа к изъятой американскими властями российской дипсобственности. 

RT ведёт прямую трансляцию итоговой пресс-конференции Лаврова.

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