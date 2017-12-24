Захарова: МИД регулярно обращается в Госдеп по вопросу доступа к российской дипсобственности

МИД России регулярно обращается в Госдепартамент США по вопросу предоставления доступа к изъятой американскими властями российской дипсобственности. Об этом в эфире «России 1» сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Раз в месяц точно, несколько раз в месяц идут запросы в Госдеп относительно предоставления права на посещение. Госдеп отвечает отказами. Эта нотная переписка ведётся. Прорабатывается юридический аспект как реализация поручений президента на этом направлении», — цитирует Захарову ТАСС.

Она добавила, что информация о перспективах судебного разбирательства будет обнародована позже.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва будет работать над возвращением дипсобственности в США.