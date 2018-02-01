В 2017 году в поддержку переизбрания Трампа собрали более $22 млн

В поддержку переизбрания действующего американского президента Дональда Трампа за 2017 год собрали свыше $22 млн. Об этом сообщает Bloomberg cсо ссылкой на заявление комитета по переизбранию.

«Никогда прежде комитет по проведению избирательной кампании не собирал так много (денег. — RT) в первый год его пребывания в должности», — говорится в сообщении супруги сына американского лидера Лары Трамп.

Как уточняется, что большая часть денежных средств поступила от доноров, которые жертвовали в пользу кампании около $200 долларов или меньше.

Ранее в Белом доме заявили, что Дональд Трамп готов к борьбе с любым возможным кандидатом на пост главы государства в 2020 году.