В 2017 году в поддержку переизбрания Трампа собрали более $22 млн

Короткая ссылка
В поддержку переизбрания действующего американского президента Дональда Трампа за 2017 год собрали свыше $22 млн. Об этом сообщает Bloomberg cсо ссылкой на заявление комитета по переизбранию.

«Никогда прежде комитет по проведению избирательной кампании не собирал так много (денег. — RT) в первый год его пребывания в должности», — говорится в сообщении супруги сына американского лидера Лары Трамп.

Как уточняется, что большая часть денежных средств поступила от доноров, которые жертвовали в пользу кампании около $200 долларов или меньше. 

Ранее в Белом доме заявили, что Дональд Трамп готов к борьбе с любым возможным кандидатом на пост главы государства в 2020 году.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru