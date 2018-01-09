Трамп сомневается в планах Опры Уинфри баллотироваться в президенты США в 2020 году

Лидер США Дональд Трамп сомневается, что американская телеведущая Опра Уинфри будет баллотироваться на пост главы государства в 2020 году.

«С Опрой было бы весело… Я не думаю, что она будет баллотироваться. Я хорошо её знаю», — цитирует Трампа РИА Новости.

При этом он отметил, что ему нравится телеведущая.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп готов в 2020 году к «любому вызову, будь то Опра Уинфри или кто-либо ещё».

Уинфри во время 75-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» выступила с речью, после которой американские СМИ сообщили, что телеведущая задумывается об участии в президентских выборах в 2020 году.