СМИ: Мэттис может запретить проносить в Пентагон личные мобильные телефоны

Глава Минобороны США Джеймс Мэттис рассматривает вопрос о введении запрета на пронос личных мобильных устройств в здание Пентагона. Об этом информирует CNN со ссылкой на источники.

Как отмечается, в настоящее время сотрудники американского оборонного ведомства, численность которых составляет около 23 тыс. человек, обязаны при входе сдавать средства связи и другие электронные устройства.

При этом в ведомстве зафиксировали нарушения этого правила. Некоторым сотрудникам удавалось пронести мобильные устройства.

В связи с этим Минобороны США инициировало исследование, чтобы обнаружить

уязвимые точки в обеспечении секретности в здании.

По данным телеканала, Мэттис ещё не принял окончательное решение, вопрос прорабатывается.

Ранее сообщалось, что в Белом доме введут запрет на использование личных мобильных устройств.