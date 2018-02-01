СМИ: Мэттис может запретить проносить в Пентагон личные мобильные телефоны

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Глава Минобороны США Джеймс Мэттис рассматривает вопрос о введении запрета на пронос личных мобильных устройств в здание Пентагона. Об этом информирует CNN со ссылкой на источники.

Как отмечается, в настоящее время сотрудники американского оборонного ведомства, численность которых составляет около 23 тыс. человек, обязаны при входе сдавать средства связи и другие электронные устройства.

При этом в ведомстве зафиксировали нарушения этого правила. Некоторым сотрудникам удавалось пронести мобильные устройства.

В связи с этим Минобороны США инициировало исследование, чтобы обнаружить 
уязвимые точки в обеспечении секретности в здании.

По данным телеканала, Мэттис ещё не принял окончательное решение, вопрос прорабатывается. 

Ранее сообщалось, что в Белом доме введут запрет на использование личных мобильных устройств.

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