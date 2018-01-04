В Белом доме введут запрет на использование личных мобильных устройств

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс рассказала, что в Белом доме планируют ввести запрет на использование личных мобильных телефонов, сообщает Politico.

«Безопасность и целостность технологических систем Белого дома являются главным приоритетом администрации Трампа, и поэтому начиная со следующей недели использование всех личных электронных устройств как гостями, так и сотрудниками в западном крыле будет запрещено», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий запрет на использование госструктурами программного обеспечения российской компании «Лаборатория Касперского».