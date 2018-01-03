В Белом доме назвали Трампа «одним из самых доступных президентов» США

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что американский лидер Дональд Трамп является одним из самых доступных президентов в истории США и откликается на вопросы журналистов различными способами.

«Иногда проводит пресс-конференции, иногда общается с вами (журналистами. — RT) перед президентским бортом. Иногда он использует Twitter, чтобы напрямую общаться с американским народом, — таким образом президент доносит свои настоящие мысли и чувства», — приводит заявление Сандерс пресс-служба Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Twitter позволяет ему свободно доносить до общественности свою точку зрения, в том числе в тех случаях, когда кто-то ложно интерпретирует его слова.

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