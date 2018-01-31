Адмирал прокомментировал появление кораблей НАТО в Чёрном море

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России адмирал Игорь Касатонов в беседе с НСН прокомментировал появление кораблей НАТО в Чёрном море.

«На этом уровне вряд ли может быть какая-то провокация. Вся система находится под контролем, всесторонним и всеобъемлющим, с максимальным контролем движения», — заявил он.

По словам Касатонова, корабли не представляют никакой опасности и всё это происходит в рамках международного морского права.

«Это типовые действия кораблей флота НАТО, которые осуществляют в Чёрном море боевое патрулирование, службу в интересах ПРО», — отметил адмирал.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT информацию о появлении в Чёрном море кораблей НАТО.

В декабре военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с ФАН оценил заявление начальника британского генштаба и будущего главы военного комитета НАТО Стюарта Пича об «угрозе» трансатлантическим кабелям со стороны России.