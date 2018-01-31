В Совфеде прокомментировали сообщения о кораблях НАТО в Чёрном море

Короткая ссылка
Павел Астахов
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT информацию о появлении в Чёрном море кораблей НАТО.

«Вхождение в акваторию Чёрного моря корабля, который принадлежит Североатлантическому альянсу (НАТО), является продолжением реализации агрессивной стратегии НАТО по отношению к России. Сила есть — ума не надо. Вряд ли это прибавит мира и спокойствия региону. Корабли входят в акваторию Чёрного моря с целью оказания психологического давления на Россию», — сказала Ковитиди.

Ранее стало известно, что ракетный эсминец ВМС Великобритании «Дункан» и турецкий фрегат «Газиантеп» вошли в акваторию Чёрного моря.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru