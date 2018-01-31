В Совфеде прокомментировали сообщения о кораблях НАТО в Чёрном море

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT информацию о появлении в Чёрном море кораблей НАТО.

«Вхождение в акваторию Чёрного моря корабля, который принадлежит Североатлантическому альянсу (НАТО), является продолжением реализации агрессивной стратегии НАТО по отношению к России. Сила есть — ума не надо. Вряд ли это прибавит мира и спокойствия региону. Корабли входят в акваторию Чёрного моря с целью оказания психологического давления на Россию», — сказала Ковитиди.

Ранее стало известно, что ракетный эсминец ВМС Великобритании «Дункан» и турецкий фрегат «Газиантеп» вошли в акваторию Чёрного моря.