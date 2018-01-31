Путин: Россия рассматривает Францию в качестве одного из ключевых партнёров в Европе

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты заявил, что Россия стремится вести диалог с французским бизнесом на равноправной основе.

«Мы рассматриваем Францию в качестве одного из ключевых партнёров России в Европе, стремимся развивать диалог с вашей страной по всем вопросам двусторонней и международной повестки дня на прагматичной и равноправной основе», — цитирует ТАСС президента.

Он также выразил надежду, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдёт в мае 2018 года, будут заключены новые крупные контракты с представителями французского бизнеса.

«Рассчитываем, что новые крупные торговые и инвестиционные контракты будут заключены на предстоящем в мае в Петербурге международном экономическом форуме», — добавил он.

Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон держит курс на установление прямых связей с Россией.

В конце октября стало известно, что Макрон согласился посетить Россию во время ПМЭФ.