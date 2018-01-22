Глава МИД Франции рассказал о стремлении Макрона установить прямые связи с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон держит курс на установление прямых связей с Россией, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в интервью Le Figaro.

«Макрон стремится установить с Россией прямые связи — такие отношения, которые должны существовать между большими державами. Потому что Франция ведёт диалог со всеми странами и говорит им в лицо то, что думает. При этом она исходит из того, что следует уважать эту великую державу. Именно по этой причине Эммануэль Макрон сразу после избрания пригласил президента России Владимира Путина в Версаль», — сказал дипломат.

По словам Ле Дриана, во франко-российских отношениях существуют «раздражающие» разногласия. Среди них он назвал украинский кризис и проблему химического оружия в Сирии.

«Мы готовы всё это обсуждать. И теперь российской стороне надлежит сообщить, готова ли она участвовать в такой дискуссии», — отметил глава МИД.

Ранее сообщалось, что Макрон принял приглашение посетить Россию во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в мае 2018 года.