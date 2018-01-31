Патрушев прибыл в Иерусалим для проведения консультаций по вопросам безопасности
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Иерусалим для проведения российско-израильских консультаций по вопросам безопасности, сообщил пресс-секретарь ведомства Евгений Аношин.
«Николай Патрушев прибыл в Иерусалим для проведения российско-израильских консультаций по вопросам безопасности», — приводит слова Аношина РИА Новости.
Ранее Патрушев посетил Алжир для проведения консультаций по безопасности.
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