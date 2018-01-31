Патрушев прибыл в Иерусалим для проведения консультаций по вопросам безопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Иерусалим для проведения российско-израильских консультаций по вопросам безопасности, сообщил пресс-секретарь ведомства Евгений Аношин.