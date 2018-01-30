Патрушев прибыл в Алжир для проведения консультации по вопросам безопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Алжир для проведения российско-алжирской консультации по вопросам безопасности, сообщил пресс-секретарь Совбеза Евгений Аношин.

«Николай Патрушев прибыл в Алжир, где проведёт российско-алжирские консультации по безопасности», — приводит слова Аношина РИА Новости.

В декабре 2017 года Патрушев и секретарь по стратегическим вопросам президента Аргентины Фульвио Помпео подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам безопасности.