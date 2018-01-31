Макрон призвал Россию заставить Асада сесть за стол переговоров

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Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым, чтобы Россия убедила президента Сирии Башара Асада сесть за стол переговоров. Об этом он сказал в интервью газете Le Figaro.

По словам Макрона, он «хочет работать с иорданцами, принявшими много беженцев». Он также намерен «построить реальное всеобъемлющее решение с саудовцами, американцами и египтянами».

«Я хочу убедить турок и русских, что мы можем построить это по-настоящему всеобъемлющее решение, после чего сирийская оппозиция придёт (на переговоры), и русские должны привести режим Башара Асада», — сказал Макрон.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Макрон держит курс на установление прямых связей с Россией.

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