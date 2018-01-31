СМИ: В США начали расследование в отношении Apple после ситуации с замедлением работы iPhone
- Reuters
- © Regis Duvignau
По их словам, компания могла нарушить закон, раскрыв информацию об обновлении, замедляющем работу iPhone.
По данным агентства, американские следователи обеспокоены тем, что компания своими действиями могла ввести в заблуждение инвесторов.
Отмечается, что расследование находится на начальной стадии, пока следователи изучают публичные заявления Apple по ситуации.
Ранее глава Apple Тим Кук заявил о выпуске приложения для отслеживания износа батареи iPhone.
В конце декабря 2017 года корпорация призналась, что намеренно занимается занижением скорости работы предыдущих моделей iPhone.