СМИ: В США начали расследование в отношении Apple после ситуации с замедлением работы iPhone

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Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам США ведут расследование против Apple из-за возможного нарушения закона о раскрытии информации в связи ситуацией с замедлением работы смартфонов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
СМИ: В США начали расследование в отношении Apple после ситуации с замедлением работы iPhone
  • Reuters
  • © Regis Duvignau

По их словам, компания могла нарушить закон, раскрыв информацию об обновлении, замедляющем работу iPhone.

По данным агентства, американские следователи обеспокоены тем, что компания своими действиями могла ввести в заблуждение инвесторов.

Отмечается, что расследование находится на начальной стадии, пока следователи изучают публичные заявления Apple по ситуации.

Ранее глава Apple Тим Кук заявил о выпуске приложения для отслеживания износа батареи iPhone.

В конце декабря 2017 года корпорация призналась, что намеренно занимается занижением скорости работы предыдущих моделей iPhone.

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