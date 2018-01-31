СМИ: В США начали расследование в отношении Apple после ситуации с замедлением работы iPhone

Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам США ведут расследование против Apple из-за возможного нарушения закона о раскрытии информации в связи ситуацией с замедлением работы смартфонов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Reuters

© Regis Duvignau