Новое обновление Apple позволит отключать замедление iPhone
Корпорация Apple весной выпустит новое обновление для операционной системы iOS, которое позволит отключать функцию, замедляющую работу iPhone. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Теперь пользователи смогут видеть, включена ли впервые введённая в iOS 10.2.1 функция управления питанием, которая предотвращает неожиданные отключения, и отключить её», — говорится в релизе.
Ранее глава Apple Тим Кук заявил о выпуске приложения для отслеживания износа батареи iPhone.
В конце декабря 2017 года корпорация призналась, что намеренно занимается занижением скорости работы предыдущих моделей iPhone.
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