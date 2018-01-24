Новое обновление Apple позволит отключать замедление iPhone

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Корпорация Apple весной выпустит новое обновление для операционной системы iOS, которое позволит отключать функцию, замедляющую работу iPhone. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Теперь пользователи смогут видеть, включена ли впервые введённая в iOS 10.2.1 функция управления питанием, которая предотвращает неожиданные отключения, и отключить её», — говорится в релизе.

Ранее глава Apple Тим Кук заявил о выпуске приложения для отслеживания износа батареи iPhone.

В конце декабря 2017 года корпорация призналась, что намеренно занимается занижением скорости работы предыдущих моделей iPhone.

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