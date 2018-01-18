Глава Apple заявил о выпуске приложения для отслеживания износа батареи iPhone

Глава Apple Тим Кук прокомментировал скандал, вызванный появлением сообщений о том, что компания намеренно занимается занижением скорости работы предыдущих моделей iPhone.

Кук извинился перед теми пользователями Apple, которые посчитали, что компания специально замедляла работу процессоров на старых моделях, преследуя свои цели.

«Возможно, мы выразились недостаточно ясно», — сказал он в интервью ABC.

По его словам, это было сделано для того, чтобы предотвратить возможность внезапной перезагрузки при использовании мобильного телефона.

Глава Apple добавил, что помимо снижения цен на батареи для определённых моделей iPhone компания выпустит специальное приложение, благодаря которому у пользователей появится возможность следить за износом аккумулятора.

В конце декабря 2017 года корпорация призналась, что намеренно занимается занижением скорости работы предыдущих моделей iPhone.

Ранее сообщалось, что прокуратура Парижа начала расследование в отношении корпорации Apple в связи с намеренным замедлением работы ряда моделей смартфонов iPhone.