Пушков: речь Трампа о соперничестве с Россией и Китаем чревата конфликтами

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал речь американского лидера Дональда Трампа о том, что Китай и Россия бросают вызов интересам, экономике и ценностям США.

«CША вступают в жёсткое соперничество или даже вражду с двумя великими державами — Россией и КНР, толкая их друг к другу. Чревато конфликтами», — написал Пушков в Twitter.

31 января в ежегодном обращении к конгрессу Трамп заявил, что Китай и Россия бросают вызов США.

Подробнее — в материале RT.

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