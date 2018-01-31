США намерены отказаться от сделки с Ираном в случае отказа европейцев от сотрудничества

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В Государственном департаменте США заявили, что американская сторона выйдет из ядерной сделки по Ирану, если европейские партнёры не станут работать «над исправлениями её недостатков».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа США.

«Это последний шанс. В отсутствии таких обязательств от европейских союзников работать с нами над исправлениями недостатков сделки США больше не будут продлевать режим снятия санкций, чтобы оставаться в иранской ядерной сделке. И если в любое время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки», — отметил он.

Вместе с этим в американском внешнеполитическом ведомстве не прокомментировали тот факт, что на переговоры по «исправлению» ядерного соглашения с Ираном не приглашены представители Россия и Китая, хотя обе страны входят «шестёрку» международных посредников.

Ранее Совбез Ирана исключил возможность пересмотра ядерной сделки.

В августе эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов прокомментировал в ходе беседы с ФБА «Экономика сегодня» возможный выход Ирана из ядерного соглашения.

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