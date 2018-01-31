США намерены отказаться от сделки с Ираном в случае отказа европейцев от сотрудничества
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа США.
«Это последний шанс. В отсутствии таких обязательств от европейских союзников работать с нами над исправлениями недостатков сделки США больше не будут продлевать режим снятия санкций, чтобы оставаться в иранской ядерной сделке. И если в любое время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки», — отметил он.
Вместе с этим в американском внешнеполитическом ведомстве не прокомментировали тот факт, что на переговоры по «исправлению» ядерного соглашения с Ираном не приглашены представители Россия и Китая, хотя обе страны входят «шестёрку» международных посредников.
Ранее Совбез Ирана исключил возможность пересмотра ядерной сделки.
В августе эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов прокомментировал в ходе беседы с ФБА «Экономика сегодня» возможный выход Ирана из ядерного соглашения.