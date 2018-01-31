Трамп призвал страну к единству в преддверии ежегодного обращения к конгрессу

Президент США Дональд Трамп заявил, что желал бы видеть страну единой.

Об этом сообщает The Hill.

Данное заявление американский лидер сделал во время встречи с телеведущими в преддверии ежегодного обращения к конгрессу США.

«Я хочу видеть нашу страну единой... Если бы я мог объединить страну, я бы счёл это огромным успехом», — сказал он, добавив, что хотел бы, чтобы народ объединился не на фоне «серьёзного события», например, террористического акта или стихийного бедствия.

Президент добавил, что раскол в обществе наблюдается в течение длительного времени, а «не только в последний год».

Ранее СМИ сообщили, что ряд демократов собирается бойкотировать обращение Трампа к конгрессу США.