Трамп призвал страну к единству в преддверии ежегодного обращения к конгрессу

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Президент США Дональд Трамп заявил, что желал бы видеть страну единой.

Об этом сообщает The Hill.

Данное заявление американский лидер сделал во время встречи с телеведущими в преддверии ежегодного обращения к конгрессу США.

«Я хочу видеть нашу страну единой... Если бы я мог объединить страну, я бы счёл это огромным успехом», — сказал он, добавив, что хотел бы, чтобы народ объединился не на фоне «серьёзного события», например, террористического акта или стихийного бедствия. 

Президент добавил, что раскол в обществе наблюдается в течение длительного времени, а «не только в последний год».

Ранее СМИ сообщили, что ряд демократов собирается бойкотировать обращение Трампа к конгрессу США.

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