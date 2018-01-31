СМИ: Трамп может потребовать начать расследование в отношении спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп может потребовать от главы Министерства юстиции Джеффа Сешнса начать расследование в отношении спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается делом о «российском вмешательстве» в американские выборы.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в окружении Трампа.

Отмечается, что американский лидер считает, что увольнение Мюллера не решит проблемы и даже усугубит ситуацию, но всё ещё можно дискредитировать само расследование.

«Думаю, что президент уверен, что увольнение Мюллера не только создаст бурю, но и будет на руку самому Мюллеру», — заявил собеседник.

По словам источника, ситуации, которая может получиться, будет выглядеть крайне странно.

«Дело в этом случае обстояло бы так: «Извините, господин Мюллер, вы не сможете сегодня руководить работой федерального большого жюри, потому что вам нужно дать показания перед другим большим жюри», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Трамп собирается рассекретить четырёхстраничный документ, в котором может рассказываться о неправомерном расследовании против него.

26 января сообщалось, что президент США в июне 2017 года приказал снять Роберта Мюллера с должности спецпрокурора.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.