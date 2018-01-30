В Минфине США заявили, что «кремлёвский доклад» не является санкционным списком

Опубликованный американским Минфином «кремлёвский доклад» не является «санкционным списком» и не подразумевает ограничений или запрета отношений с включёнными в документ лицами, а также не является свидетельством наличия у государства информации о злонамеренной активности лиц, внесённых в доклад. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

«Данный доклад не является «санкционным списком», хотя некоторые лица, упомянутые в докладе, могли быть под санкциями по другим основаниям, включение лиц в этот доклад, его приложение или секретное дополнение никоим образом не следует интерпретировать как наложение санкций», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что «включение частных лиц или компаний в доклад, его приложение или секретное дополнение не означает, не намекает, не вызывает и не создаёт ограничений или запрета в делах с данными лицами со стороны лиц в США или иностранных лиц».

«Включение в незасекреченный доклад не говорит о том, что правительство США имеет информацию о вовлечённости данного лица в какую-либо злонамеренную деятельность», — подчеркнули в Минфине.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что «кремлёвский доклад» приведёт к новым санкциям в отношении России.

30 января Минфин США опубликовал данный список, в который внесены российские политики и бизнесмены.