Президент Польши подписал закон об ограничении торговли по воскресеньям

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Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об ограничении торговли в стране по воскресеньям, сообщает «Радио Польша».
Президент Польши подписал закон об ограничении торговли по воскресеньям
  • Reuters
  • © Soe Zeya Tun

Отмечается, что ограничения на торговлю будут вводиться, начиная с 1 марта, при этом до конца 2018 года в каждом месяце торговля будет разрешена в два воскресенья месяца — первое и последнее, а с 1 января 2019 года — в одно воскресенье ежемесячно.

Кроме того, закон не распространяется на пекарни, кондитерские, автозаправки, цветочные магазины, сувенирные лавки и киоски, в том числе в почтовых учреждениях, аэропортах и на вокзалах.

Подчёркивается, что за нарушение запрета предусмотрен штраф в размере от 1 тыс. до 100 тыс. злотых, а в случае повторения нарушения — наказание в виде лишения свободы.

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