Торгпред России в Польше сообщил об увеличении экспорта российского угля на треть

В 2017 году экспорт российского угля в Польшу увеличился на треть. Об этом заявил торговый представитель России в Варшаве Владимир Нефедов.

«В минувшем году экспорт российского угля в Польшу, по предварительным оценкам, вырос примерно на треть — более чем до 6,7 млн тонн при внутренней добыче в 66 млн тонн», — цитирует Нефедова РИА Новости.

По его словам, при этом в Польше не прекращаются попытки ограничивать импорт угля.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда выразил недовольство разницей в цене российского газа для Польши и Германии.