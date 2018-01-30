Силуанов призвал философски отнестись к «кремлёвскому докладу»

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Министр финансов России Антон Силуанов, комментируя опубликованный Минфином США «кремлёвский доклад», призвал относиться к нему философски. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
Силуанов призвал философски отнестись к «кремлёвскому докладу»
  • РИА Новости

«Кремлёвский список» — это список всех государственных деятелей, членов правительства, крупнейших бизнесменов. Это просто список всех людей, которые принимают политические, экономические решения. Надо относиться философски к этому списку», — цитирует министра «Газета.Ru».

Кроме того, Силуанов отметил, что ограничения сделали Россию только крепче.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал «кремлёвский доклад».

30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в котором упомянуты российские политики и бизнесмены.

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