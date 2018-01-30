Силуанов призвал философски отнестись к «кремлёвскому докладу»
- РИА Новости
«Кремлёвский список» — это список всех государственных деятелей, членов правительства, крупнейших бизнесменов. Это просто список всех людей, которые принимают политические, экономические решения. Надо относиться философски к этому списку», — цитирует министра «Газета.Ru».
Кроме того, Силуанов отметил, что ограничения сделали Россию только крепче.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал «кремлёвский доклад».
30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в котором упомянуты российские политики и бизнесмены.