Глава Ближневосточного агентства ООН надеется на помощь России после заморозки помощи от США

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Пьер Крэхенбюль заявил, что организация рассчитывает на финансовую поддержку России. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«Я призываю к получению различных источников финансирования и хотел бы напомнить, что Россия в конце прошлого года подписала своё первое многолетнее соглашение с гуманитарной организацией БАПОР», — приводит РИА Новости слова Крэхенбюля.

По его словам, «это договор на пять лет». Он добавил, что агентство хотело бы видеть его «в более широком масштабе».

Крэхенбюль сказал, что агентство ожидает более активного участия других стран-доноров БАПОР с учётом значительного сокращения финансирования со стороны США.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон заморозил два перевода на сумму $100 млн. В БАПОР в связи с этим заявили о нехватке средств для того, чтобы обеспечить едой около 1 млн человек в секторе Газа.