В ООН заявили о нехватке средств для помощи палестинским беженцам из-за США

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Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило о нехватке средств для того, чтобы обеспечить едой около 1 млн человек в секторе Газа.

Об этом в интервью Süddeutsche Zeitung сказал глава подразделения БАПОР в секторе Газа Маттиас Шмале.

«Большое количество людей действительно зависят от этой продовольственной помощи. Если она исчезнет, то наступит хаос, в том числе голод», — сказал он.

По словам Шмале, поступления от США составляли 60% бюджета, из которого финансировалась продовольственная помощь.

Как утверждает газета, Вашингтон заморозил два перевода на сумму $100 млн.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил лишить Палестину финансовой помощи за проявление «неуважения» к американскому вице-президенту Майку Пенсу в ходе его ближневосточного турне.

16 января официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США собираются удержать выделение части финансовой помощи Палестине в размере $65 млн.

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