Трамп пригрозил лишить Палестину финансовой помощи за проявление «неуважения» к Пенсу

Американский президент Дональд Трамп пригрозил лишить Палестину финансовой помощи за проявление «неуважения» к вице-президенту США Майку Пенсу во время его ближневосточного турне.

Об этом сообщает The Guardian.

Кроме того, глава государства отметил, что США не возобновят программу помощи Палестине, пока она не начнёт переговоры с Израилем.

«Эти деньги не пойдут им, пока они не сядут за стол и не начнут переговоры», — заявил американский лидер.

Ранее сообщалось, что лидер Палестины Махмуд Аббас не станет проводить встречу с Пенсом в связи с решением США по Иерусалиму.

В начале декабря 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепу подготовить перенос посольства США из Тель-Авива.

16 января официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США собираются удержать выделение части финансовой помощи Палестине в размере $65 млн.