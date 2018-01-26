Трамп пригрозил лишить Палестину финансовой помощи за проявление «неуважения» к Пенсу
Об этом сообщает The Guardian.
Кроме того, глава государства отметил, что США не возобновят программу помощи Палестине, пока она не начнёт переговоры с Израилем.
«Эти деньги не пойдут им, пока они не сядут за стол и не начнут переговоры», — заявил американский лидер.
Ранее сообщалось, что лидер Палестины Махмуд Аббас не станет проводить встречу с Пенсом в связи с решением США по Иерусалиму.
В начале декабря 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепу подготовить перенос посольства США из Тель-Авива.
16 января официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США собираются удержать выделение части финансовой помощи Палестине в размере $65 млн.