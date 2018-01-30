Порошенко поблагодарил США за демонстрацию лидерства в «противодействии российской агрессии»
Об этом он написал в своём Twitter.
«Искренняя благодарность Вашингтону за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии. ... Сила санкций становится всё более прочной и влиятельной. Накопительный эффект ограничительных мер неизбежно и уверенно ограничивает аппетиты агрессора», — написал Порошенко.
30 января 2018 г.
Он также отметил, что Украина надеется на соответствующие решения и со стороны европейских партнёров «для укрепления общего трансатлантического фронта».
30 января американское Министерство финансов опубликовало «кремлёвский доклад», в котором упомянуты российские политики и бизнесмены. В список были внесены более 200 фамилий.