Порошенко поблагодарил США за демонстрацию лидерства в «противодействии российской агрессии»

Президент Украины Пётр Порошенко выразил благодарность Вашингтону «за демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии».

Об этом он написал в своём Twitter.

«Искренняя благодарность Вашингтону за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии. ... Сила санкций становится всё более прочной и влиятельной. Накопительный эффект ограничительных мер неизбежно и уверенно ограничивает аппетиты агрессора», — написал Порошенко.

Он также отметил, что Украина надеется на соответствующие решения и со стороны европейских партнёров «для укрепления общего трансатлантического фронта».

30 января американское Министерство финансов опубликовало «кремлёвский доклад», в котором упомянуты российские политики и бизнесмены. В список были внесены более 200 фамилий.