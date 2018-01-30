Порошенко поблагодарил США за демонстрацию лидерства в «противодействии российской агрессии»

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко выразил благодарность Вашингтону «за демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии».

Об этом он написал в своём Twitter.

«Искренняя благодарность Вашингтону за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии. ... Сила санкций становится всё более прочной и влиятельной. Накопительный эффект ограничительных мер неизбежно и уверенно ограничивает аппетиты агрессора», — написал Порошенко.

Он также отметил, что Украина надеется на соответствующие решения и со стороны европейских партнёров «для укрепления общего трансатлантического фронта».

30 января американское Министерство финансов опубликовало «кремлёвский доклад», в котором упомянуты российские политики и бизнесмены. В список были внесены более 200 фамилий.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Внешняя политика США Санкции
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru