Путин пошутил о том, что не попал в «кремлёвский доклад»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своими доверенными лицами в шутку отметил, что ему обидно, что он не включён в «кремлёвский доклад», опубликованный в США.

«Обидно», — ответил президент на вопрос, как он относится к тому, что не был включён в данный список.

Ранее Путин прокомментировал публикацию «кремлёвского доклада».

30 января Министерство финансов США опубликовало доклад, в который вошли российские политики и бизнесмены, в том числе премьер-министр России Дмитрий Медведев и российский министр иностранных дел Сергей Лавров.