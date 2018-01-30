Путин пошутил о том, что не попал в «кремлёвский доклад»

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своими доверенными лицами в шутку отметил, что ему обидно, что он не включён в «кремлёвский доклад», опубликованный в США.
Путин пошутил о том, что не попал в «кремлёвский доклад»
  • Reuters
  • © Grigory Dukor

«Обидно», — ответил президент на вопрос, как он относится к тому, что не был включён в данный список.

Ранее Путин прокомментировал публикацию «кремлёвского доклада».

30 января Министерство финансов США опубликовало доклад, в который вошли российские политики и бизнесмены, в том числе премьер-министр России Дмитрий Медведев и российский министр иностранных дел Сергей Лавров. 

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