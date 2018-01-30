Политолог объяснил появление «кремлёвского доклада» сменой тактики США

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в разговоре с RT выразил мнение, что опубликованный Минфином США «кремлёвский доклад» свидетельствует о смене тактики американской стороны.

«Как мне кажется, оглашение так называемого кремлёвского доклада сейчас говорит о том, что наши западные «друзья» сменили тактику. Если раньше они пытались спровоцировать разрыв между российским обществом и государственной властью, то теперь главным объектом давления являются представители российской элиты. Иными словами, Вашингтон, на мой взгляд, планирует её расколоть», — сказал он.

Данюк также отметил, что в США будут внимательно следить за реакцией российских чиновников и бизнесменов.

«Публикация этого доклада — пробный шаг, чтобы прощупать почву, понять, как будут реагировать представители российского истеблишмента и крупного капитала на возможность быть включёнными в настоящий санкционный список: какие они будут предпринимать шаги, смягчится ли риторика. И уже на основе реакции, которую покажет российская элита, предпринимать дальнейшие действия», — заключил политолог.

30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в который были внесены российские политики и бизнесмены.

Подробнее — в материале RT.