В Европарламенте предложили помогать пострадавшим от домогательств журналистам

Комитет Европарламента по социальным вопросам и занятости предложил европейским СМИ создать структуры для поддержки сотрудников, которые пострадали от домогательств на рабочем месте или в ходе выполнения журналистских обязанностей. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

«Призываем средства массовой информации учредить внутренние структуры (при отсутствии таковых в организации) для оказания поддержки жертвам домогательств, решившимся рассказать о произошедшем», — предложили в Европарламенте. В документе также приведены статистические данные. Согласно этим сведениям, 64,8% сотрудниц СМИ во время работы подвергались угрозам или насилию. По заявлению 31,7% из пострадавших, в произошедшем были виновны их руководители или коллеги мужского пола. Подробнее — в материале RT. Ранее в конгрессе США предложили провести расследование случаев домогательств в спорте.