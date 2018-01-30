В Европарламенте предложили помогать пострадавшим от домогательств журналистам

Короткая ссылка
Комитет Европарламента по социальным вопросам и занятости предложил европейским СМИ создать структуры для поддержки сотрудников, которые пострадали от домогательств на рабочем месте или в ходе выполнения журналистских обязанностей. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

«Призываем средства массовой информации учредить внутренние структуры (при отсутствии таковых в организации) для оказания поддержки жертвам домогательств, решившимся рассказать о произошедшем», — предложили в Европарламенте.

В документе также приведены статистические данные. Согласно этим сведениям, 64,8% сотрудниц СМИ во время работы подвергались угрозам или насилию. По заявлению 31,7% из пострадавших, в произошедшем были виновны их руководители или коллеги мужского пола.

Подробнее — в материале RT.

Ранее в конгрессе США предложили провести расследование случаев домогательств в спорте.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru