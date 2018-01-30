В Европарламенте предложили помогать пострадавшим от домогательств журналистам
«Призываем средства массовой информации учредить внутренние структуры (при отсутствии таковых в организации) для оказания поддержки жертвам домогательств, решившимся рассказать о произошедшем», — предложили в Европарламенте.
В документе также приведены статистические данные. Согласно этим сведениям, 64,8% сотрудниц СМИ во время работы подвергались угрозам или насилию. По заявлению 31,7% из пострадавших, в произошедшем были виновны их руководители или коллеги мужского пола.
Подробнее — в материале RT.
Ранее в конгрессе США предложили провести расследование случаев домогательств в спорте.