В США полиция задержала семилетнего мальчика за нападение на учительницу

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В Майами полиция задержала семилетнего школьника, который побил учительницу.

Об этом сообщает WSVN.

Отмечается, что мальчика заковали в наручники и отвезли в больницу, чтобы специалисты могли проверить его психическое состояние.

По данным телеканала, школьник напал на учительницу, когда она вывела его из кафетерия за то, что он играл с едой. Он неоднократно бил её по спине, а также пинал ногами.

После этого педагог решила выдвинуть обвинения против него, аргументировав это тем, что мальчик представляет угрозу для общества.

Уточняется, что это не первое подобное нападение школьника.

В апреле 2017 года сотрудники правоохранительных органов американского штата Флорида задержали десятилетнего мальчика-аутиста.

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