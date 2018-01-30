В США полиция задержала семилетнего мальчика за нападение на учительницу
Об этом сообщает WSVN.
Отмечается, что мальчика заковали в наручники и отвезли в больницу, чтобы специалисты могли проверить его психическое состояние.
По данным телеканала, школьник напал на учительницу, когда она вывела его из кафетерия за то, что он играл с едой. Он неоднократно бил её по спине, а также пинал ногами.
После этого педагог решила выдвинуть обвинения против него, аргументировав это тем, что мальчик представляет угрозу для общества.
Уточняется, что это не первое подобное нападение школьника.
В апреле 2017 года сотрудники правоохранительных органов американского штата Флорида задержали десятилетнего мальчика-аутиста.