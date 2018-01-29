Полиция Майами задержала 7-летнего мальчика, побившего учителя

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В Майами полиция задержала семилетнего мальчика, который был задержан за то, что нанёс удары учительнице, передаёт The Miami Herald.

Согласно полицейскому отчёту, семилетнего Мерси Альвареса задержали в четверг, 26 января, он был доставлен в участок в наручниках. Затем его отправили на психиатрическую экспертизу, после чего отпустили.

Отмечается, что инцидент произошёл, когда учительница вывела мальчика из столовой за то, что он игрался с едой, после чего он напал на женщину, нанеся ей несколько ударов по спине.

В полиции действия по задержанию ребёнка с применением наручников назвали стандартной процедурой.

Ранее заключённый в США сбежал из тюрьмы за едой и позже вернулся.

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