Полиция Майами задержала 7-летнего мальчика, побившего учителя

В Майами полиция задержала семилетнего мальчика, который был задержан за то, что нанёс удары учительнице, передаёт The Miami Herald.

Согласно полицейскому отчёту, семилетнего Мерси Альвареса задержали в четверг, 26 января, он был доставлен в участок в наручниках. Затем его отправили на психиатрическую экспертизу, после чего отпустили.

Отмечается, что инцидент произошёл, когда учительница вывела мальчика из столовой за то, что он игрался с едой, после чего он напал на женщину, нанеся ей несколько ударов по спине.

В полиции действия по задержанию ребёнка с применением наручников назвали стандартной процедурой.

Ранее заключённый в США сбежал из тюрьмы за едой и позже вернулся.